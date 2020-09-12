В Петербурге пешехода подбросило в воздух после наезда автомобиля — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 23

ДТП произошло днем 11 сентября в Калининском районе Северной столицы.

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Пешеход «выполнил» двойное сальто в воздухе после наезда автомобиля в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло днем 11 сентября на перекрестке улице Замшина и проспекта Маршала Блюхера в Калининском районе и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина в нескольких метрах от пешеходного перехода намеревается сократить путь и перейти проезжую часть в неположенном месте. Выждав момент, «торопыга» начинает перебегать дорогу и замечает машину, которая несется прямо на него. Водитель авто не успевает затормозить, увидев мужчину. В результате сильного удара легкового Cadillac пешехода подбрасывает в воздух и два раза переворачивает.

30-летний пострадавший остался жив. С тяжелыми травмами его госпитализировали. Автоинспекторы по факту ДТП проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка-блогер из Волгограда и ее бойфренд погибли в Китае.

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