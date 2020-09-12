«Страшнее ядерной бомбы»: в Китае оценили новое российское оружие
По словам журналистов из Поднебесной, перевооружение ракетных войск РФ ставят Америку в безвыходное положение.
Закрыть
Смотрите также:
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Китайский портал Sina опубликовал материал, в котором журналисты оценили новое российское оружие. Отмечается, что военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» наделены выдающимися боевыми свойствами, создающими чрезвычайную опасность для потенциального противника.
Авторы статьи пишут, что перевооружение ракетных войск РФ на данные системы оставляют США в совершенно безвыходном положении. В частности, системы противовоздушной обороны Соединенных Штатов не смогут осуществить перехват снаряда «Авангарда» из-за скрытности и феноменальной скорости.
«Ракета „Авангард“ способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — пишут китайские журналисты.
В материале говорится, что при развитии гипотетического конфликта между Россией и США прибрежные района американцев будут беззащитными. И это, несмотря на якобы самую совершенную систему обороны в мире.
Журналисты называют ракету «шедевром российской армии». По их словам, тактико-технические характеристики делают снаряд «страшнее ядерной бомбы».
Помимо прочего, авторы признают полное превосходство РФ в области гиперзвукового оружия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперты прокомментировали слова Трампа о наличии у США сверхсекретного оружия.
Читайте также
87%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?