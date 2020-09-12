«Страшнее ядерной бомбы»: в Китае оценили новое российское оружие

Китайский портал Sina опубликовал материал, в котором журналисты оценили новое российское оружие. Отмечается, что военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» наделены выдающимися боевыми свойствами, создающими чрезвычайную опасность для потенциального противника.

Авторы статьи пишут, что перевооружение ракетных войск РФ на данные системы оставляют США в совершенно безвыходном положении. В частности, системы противовоздушной обороны Соединенных Штатов не смогут осуществить перехват снаряда «Авангарда» из-за скрытности и феноменальной скорости.

«Ракета „Авангард“ способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — пишут китайские журналисты.

В материале говорится, что при развитии гипотетического конфликта между Россией и США прибрежные района американцев будут беззащитными. И это, несмотря на якобы самую совершенную систему обороны в мире.

Журналисты называют ракету «шедевром российской армии». По их словам, тактико-технические характеристики делают снаряд «страшнее ядерной бомбы».

Помимо прочего, авторы признают полное превосходство РФ в области гиперзвукового оружия.

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