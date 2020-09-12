Жертва мужа-тирана Маргарита Грачева показала свадебное видео
Церемония бракосочетания потерявшей кисти рук девушки и ее нового избранника состоялась чуть больше года назад.
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Фото, видео: Instagram @margoritka1211
Потерявшая кисти рук после конфликта с ревнивым мужем-тираном Маргарита Грачева в своем аккаунте в Instagram выложила свадебное видео. Бракосочетание девушки и ее нового избранника Максима состоялось в одном из ЗАГСов Петербурга чуть более года назад.
На кадрах счастливая пара гуляет по центру города на Неве и наслаждается обществом друг друга. Треть ролика снята в петербургской подземке на станциях «Невский проспект» и «Кировский завод».
«Спасибо всем за каждое доброе слово», — написала Маргарита Грачева под публикацией.
Подписчики пострадавшей от действий бывшего благоверного подчеркнули, что девушка наконец-то обрела свое счастье. Большинство юзеров пожелали Маргарите и ее новому супругу счастья и долгих лет.
«Будь счастлива! Ты этого достойна!»
«Рита, огромного вам счастья! Вы его выстрадали!»
«Дай бог вам здоровья и благополучия!»
«Какие милые и счастливые! Огромного счастья вашей семье!»
«Очень трогательно!» — радуются за молодых пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ставшая жертвой мужа-тирана Маргарита Грачева год скрывала новый брак.
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