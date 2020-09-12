Анна Нетребко перестала выходить из дома из-за болезни партнера по сцене
Оперная дива решила отменить выступление в Мариинском театре, которое было назначено на 18 сентября.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagran@anna_netrebko_yusi_tiago
Известная оперная певица Анна Нетребко вынуждена провести некоторое время на самоизоляции, поскольку ее партнер по постановке «Дон Карлос» Ильдар Абдразаков подхватил коронавирус. Спектакль отменили, а всей труппе рекомендовали ограничить контакты.
Анна Нетребко получила отрицательный тест на COVID-19, но рисковать не стала и отказалась от участия в опере «Евгений Онегин» на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 18 сентября. Вместо нее партию Татьяны исполнит Татьяна Павловская, сообщает 78.ru.
Знаменитая певица все же споет в «Онегине», но позже. Опера с Нетребко состоится в Северной столице в конце года.
«Моя мечта — Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшим в мире составом увидит вас в декабре!» — обнадежила поклонников певица в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко побывала в Италии с мужем и опубликовала фотографию из рабочей поездки.
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