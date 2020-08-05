Работницу роддома уволили одним днем после скандала со звездой «Дома-2»

Карьера консультанта по грудному вскармливанию Анны закончилась после скандала с участниками «Дома-2». Разглашение в Instagram имени новорожденного сына Саши Черно и Иосифа Оганесяна привело к увольнению сотрудницы роддома. Как утверждает девушка, она опубликовала сторис без злого умысла и не гналась за хайпом, в чем ее обвинила звезда телестройки. Тем не менее руководство учреждения встало на сторону родителей и оставило сотрудницу без работы.

«Мне ответили, что если я не уволюсь сама, то меня уволят по статье. Тогда я отнесла заявление. Меня уволили за один день. Сегодня перечислили расчет. Правда, почему-то только три тысячи рублей», — цитирует Анну Starhit.

Как сказала девушка, узнавать имена младенцев роддома входит в ее обязанности. Однако случай с Черно и Оганесяном стал особенным. С парой заключили договор о неразглашении информации ребенка. По словам Анны, ей сказали об этом после того, как она засветила имя в сети.

«Для персонала не провели инструктаж о том, что в такой-то палате такая-то пара, с ними надо вести себя особенно осторожно. Я спрашиваю имена у всех. Для меня это часть диалога с мамами. Я зашла к ним (Черно и Оганесяну — Прим.ред.) как к обычным пациентам, не знала их в лицо», — добавила специалист.

Саша Черно, в свою очередь, утверждает, что девушка была подписана на нее в соцсетях, знала их с Иосифом и специально решила заработать себе популярность за их счет. При этом «жаждущая славы» Анна не стремится раскрывать свою фамилию. Ее поддержали сотни интернет-пользоватей.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на трудности материнства.