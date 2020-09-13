Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева стала участницей грандиозного скандала из-за интервью. В эфире YouTube-шоу актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» звезда шоу-бизнеса неосторожно высказалась о коллегах, пытающихся захватить внимание публики забавными роликами в TikTok. Певица заявила, что испытывает «обезьяний стыд» глядя на творчество той же бизнес-леди Яны Рудковской или певца Николая Баскова.

«Обезьяний стыд это называется, когда я смотрю на всех этих наших коллег. Все должно быть органично и соответствовать твоему статусу и возрасту», — категорично высказалась артистка.

Спустя некоторое время после публикации интервью в сети на Плетневу обрушился шквал негатива: звездные коллеги «разобиделись», а их поклонники заполонили комментарии нецензурными репликами.

«Ну как тут оставаться открытой, говорить, что думаешь, просто быть собой? Одно скажу: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Простите все, кого обидела или когда-нибудь, не дай бог, обижу… Я же женщина с большой буквы „Ж“ и я любя… правда», — попыталась оправдаться Анна.

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«Дуся, за что можно обижаться, если ты — лучшая?»

«Анечка, не обращай внимания на всех! Ты сказала умные слова!»

«Обижаются те, кто завидует! А мы любим тебя до бесконечности!» — поддерживали Плетневу фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анну Плетневу заподозрили в роме с известным телеведущим.