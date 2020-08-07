Замужнюю солистку группы «Винтаж» подозревают в романе с телеведущим

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Алиса Старжевская
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Фанаты уже несколько недель обсуждают — состоят ли в романтических отношениях Анна Плетнева и Вячеслав Макаров.

Фото, видео: Instagram @dusya_star

Поклонники солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой уже несколько недель обсуждают слишком тесное, на их взгляд, общение певицы с молодым телеведущим Вячеславом Макаровым. На сей раз новое фото на личной странице певицы в Instagram вновь дало повод для слухов о романе, несмотря на то, что Плетнева замужем.

На фото 42-летняя Плетнева продемонстрировала потрясающую фигуру. На кадрах она в одном купальнике пьет ананасовый коктейль. В заметке Анна отметила аккаунт Вячеслава Макарова, с которым они близко сошлись во время шоу «Маска» на НТВ.

«Слава, ты?» — снова оставила она намек на «неуставные» отношения с телеведущим передач на ряде телеканалов, который младше ее почти на 12 лет.

Instagram @dusya_star

Фанатов певицы больше взволновало другое — как потрясающе выглядит солистка «Винтажа».

«Вторая Седокова»;

«Бесконечные ножки»;

«Попка, как орех, супер»;

«Девушка, я за вами в очереди буду, готов ждать долго», — восхищенно написали они.

5-tv.ru ранее писал, как Анна Плетнева соблазняла фанатов фото в откровенном наряде.

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