Замужнюю солистку группы «Винтаж» подозревают в романе с телеведущим
Фанаты уже несколько недель обсуждают — состоят ли в романтических отношениях Анна Плетнева и Вячеслав Макаров.
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Фото, видео: Instagram @dusya_star
Поклонники солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой уже несколько недель обсуждают слишком тесное, на их взгляд, общение певицы с молодым телеведущим Вячеславом Макаровым. На сей раз новое фото на личной странице певицы в Instagram вновь дало повод для слухов о романе, несмотря на то, что Плетнева замужем.
На фото 42-летняя Плетнева продемонстрировала потрясающую фигуру. На кадрах она в одном купальнике пьет ананасовый коктейль. В заметке Анна отметила аккаунт Вячеслава Макарова, с которым они близко сошлись во время шоу «Маска» на НТВ.
«Слава, ты?» — снова оставила она намек на «неуставные» отношения с телеведущим передач на ряде телеканалов, который младше ее почти на 12 лет.
Фанатов певицы больше взволновало другое — как потрясающе выглядит солистка «Винтажа».
«Вторая Седокова»;
«Бесконечные ножки»;
«Попка, как орех, супер»;
«Девушка, я за вами в очереди буду, готов ждать долго», — восхищенно написали они.
5-tv.ru ранее писал, как Анна Плетнева соблазняла фанатов фото в откровенном наряде.
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