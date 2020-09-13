«Не ленитесь»: Волочкова показала упражнения для подтянутого тела
Балерина объяснила, как поддерживать в тонусе мышцы пресса, спины и ягодиц.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила стать полезной своим фанатам и поделиться с ними комплексом упражнений, который позволяет ей поддерживать тело в подтянутой, спортивной форме.
Видеоролик тренировки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Процесс на видео пришлось ускорить, чтобы показать все необходимые упражнения, выполнять которые следует на гимнастическом коврике с шаром.
«Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии», — подписала пост Анастасия.
Звезда тренировалась с легкостью, но большинство из упражнений, которые она показала, недоступны для выполнения непрофессионалами в домашних условиях. Они направлены на растяжку, которой славится знаменитость. Свою превосходную гибкость Волочкова демонстрирует при любом удобном случае. Не так давно, например, она сделала шпагат у летательного аппарата на аэродроме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова объяснила, зачем интриговала общественность грядущей свадьбой.
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