«Не ленитесь»: Волочкова показала упражнения для подтянутого тела

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Татьяна Меркер
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Балерина объяснила, как поддерживать в тонусе мышцы пресса, спины и ягодиц.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила стать полезной своим фанатам и поделиться с ними комплексом упражнений, который позволяет ей поддерживать тело в подтянутой, спортивной форме.

Видеоролик тренировки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Процесс на видео пришлось ускорить, чтобы показать все необходимые упражнения, выполнять которые следует на гимнастическом коврике с шаром.

«Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии», — подписала пост Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Звезда тренировалась с легкостью, но большинство из упражнений, которые она показала, недоступны для выполнения непрофессионалами в домашних условиях. Они направлены на растяжку, которой славится знаменитость. Свою превосходную гибкость Волочкова демонстрирует при любом удобном случае. Не так давно, например, она сделала шпагат у летательного аппарата на аэродроме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова объяснила, зачем интриговала общественность грядущей свадьбой.

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