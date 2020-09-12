Обнаружены тела погибших пилота и пассажира легкомоторного самолета в Подмосковье — фото 18+

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Алиса Маркова
Эксклюзив 120

Трагедия произошла возле села Душоново городского округа Щелково.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

В Подмосковье были обнаружены тела погибших пилота и пассажира упавшего легкомоторного самолета. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места трагедии, которая произошла около села Душоново городского округа Щелково.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около 17 часов в субботу, 12 сентября. По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были обнаружены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново.

Обнаружены тела погибших пилота и пассажира легкомоторного самолета в Подмосковье — фото 18+

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Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники. По факту произошедшего Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.

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