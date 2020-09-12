В Подмосковье были обнаружены тела погибших пилота и пассажира упавшего легкомоторного самолета. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места трагедии, которая произошла около села Душоново городского округа Щелково.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около 17 часов в субботу, 12 сентября. По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были обнаружены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново.

Обнаружены тела погибших пилота и пассажира легкомоторного самолета в Подмосковье — фото 18+ 1/8 5-tv.ru 2/8 5-tv.ru 3/8 5-tv.ru 4/8 5-tv.ru 5/8 5-tv.ru 6/8 5-tv.ru 7/8 5-tv.ru 8/8 5-tv.ru

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники. По факту произошедшего Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.