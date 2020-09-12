Обнаружены тела погибших пилота и пассажира легкомоторного самолета в Подмосковье — фото 18+
Трагедия произошла возле села Душоново городского округа Щелково.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
В Подмосковье были обнаружены тела погибших пилота и пассажира упавшего легкомоторного самолета. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места трагедии, которая произошла около села Душоново городского округа Щелково.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около 17 часов в субботу, 12 сентября. По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были обнаружены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники. По факту произошедшего Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.
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