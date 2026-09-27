Минобороны РФ: «Герани» отправили украинскую армию в «цифровой детокс»

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 38 0

Российские военные ударили по центрам обработки данных в Киеве, предоставляющим интернет боевикам.

Герани оставили украинскую армию без связи

Фото: Reuters/Anna Voitenko

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«Герани» отправили украинскую армию в цифровой детокс

Удары российских беспилотников «Герань» по центрам обработки данных отправили украинскую армию в «цифровой детокс». Об этом заявили в Минобороны России в мессенджере МАКС.

«(Поражен. — Прим. ред.) центр обработки данных компании „Омега Телеком“, являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных», — говорится в сообщении.

В ведомстве опубликовали изображение российского беспилотника и прокомментировали серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ.

Под удар также попал дата-центр компании «Киевстар» — одного из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета. По меньшей мере 11 провайдеров и хостинг-компаний столкнулись с перебоями в работе и повреждением оборудования. Накануне о сбоях в вещании заявили телеканалы «Новости.Live», «Армия TV», «Мы — Украина+» и «Общественное».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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