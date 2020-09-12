По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По факту крушения легкомоторного самолета в Щелковском районе Московской области следственные органы Московского межрегионального СУ на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

Как стало известно 5-tv.ru SportStar вылетел с аэродрома в городском округе Черноголовка, после чего жестко приземлился недалеко от села Душоново городского округа Щелково около 17 часов в субботу, 12 сентября.

В результате происшествия два человека погибли.

Следователи осматривают место крушения, допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стали известны личности погибших в авиакатастрофе.