Как в России решат проблему с безработицей —итоги совещания с Владимиром Путиным

Что сделано для того, чтобы избежать аварий и массовых отключений? Об этом шла речь в среду, на совещании президента с членами правительства. 91 % всех объектов электроэнергетики готовы. Также в правительстве подчеркнули, что подготовка к осенне-зимнему периоду опережает темпы прошлого года.

Активно внедряются и новые технологии. Запущена единая информационная система мониторинга аварий в сфере ЖКХ. К ней подключены все субъекты Российской Федерации. Цифровая платформа позволит оперативно реагировать на все технологические нарушения. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Владимир Владимирович, с того момента, когда система электронного контроля заработала, она фиксирует какие-то сбои, нарушения, возможно, какие-то аварии и так далее? Нет?» - поинтересовался российский президент.

«Например, на сегодняшний день на 13:00 у нас по стране зафиксировано 257 таких инцидентов. Мы видим каждый субъект, каждый муниципалитет, причину, по которой произошел этот инцидент, что сделано для его устранения», - ответил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

«Хорошо. Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», - обратился к членам обсуждения Владимир Путин.

Там же на совещании обсудили первые итоги внедрения системы маркировки товаров. Она дает возможность потребителю проследить весь путь продукта - от начала производства до прилавка. Сегодня в обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. Кстати, ни в одной из этих категорий цены не выросли.

В выигрыше все. Вы знаете, что покупаете не подделку. А добросовестные компании имеют дополнительную прибыль после исчезновения «серых» конкурентов. До введения маркировки рынок меховых изделий оценивался в 6 миллиардов рублей, сейчас — в 10 раз больше. А еще бюджет только в первые семь месяцев года получил дополнительно 54 миллиарда от табачных акцизов.

Доходы от маркировки товаров - это огромное подспорье в решении первоочередных задач. Коронавирус нанес мощный удар по всем без исключения отраслям экономики и промышленности. Тем не менее есть повод для оптимизма. Сегодня многие специалисты говорят, что самый острый этап позади. Начиная с июня, в России восстанавливается экономическая динамика. Растет и потребительская активность. Об этом президент говорил с членами правительства уже в четверг.

Но есть одна очень серьезная проблема - это рост безработицы. Показатель по стране вырос и превышает 6%. Казалось, бы немного, но это миллионы россиян.

«Мы приняли беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы. Повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ. Мы дополнили пособия выплатами на детей. Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Однако подчеркну: ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», - подчеркнул глава РФ.

И тут надо отметить, что все меры, которые принимались правительством, позволили нам с вами на мировом фоне выглядеть не так печально, как другие. За второй квартал текущего года падение валового внутреннего продукта России составило 8,5%. Для сравнения, в США – 9,5. А в еврозоне – 15%.