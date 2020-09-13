Крупнейший в РФ музей космонавтики откроется в Калуге в следующем году — видео

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Регион вошел в тройку лидеров программы «Комфортная городская среда». Его высокие показатели развития оценил президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Как важно помнить и ценить героев своей страны! Для старшего поколения это в порядке вещей, на генном уровне. А вот мы должны передать это тем, кто идет нам на смену, увековечивая в истории государства и великих людей, и знаковые события.

В следующем году в Калуге откроется вторая очередь музея космонавтики — первого в мире и крупнейшего в России. Он создавался еще Королевым и Гагариным. Экспозиция увеличится в пять раз, а гостей станет вдвое больше. Об этом Владимиру Путину во вторник рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Регион по многим показателям остается в передовиках. Сейчас власти мягко выходят из пандемии, выполняя все меры социальной поддержки. Создаются новые рабочие места. Привлекаются инвестиции. Президент попросил сконцентрироваться на вопросах строительства и решить проблему с утилизацией бытовых и промышленных отходов.

 «Рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание. У нас есть и соответствующая программа, Вы знаете, общероссийская. Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют», - поручил Владимир Путин. 

Калужская область вошла в тройку лидеров программы «Комфортная городская среда».

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