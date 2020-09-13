Мощный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом в Краснодаре на улице Российская. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание вспыхнуло на мансардном этаже здания. В настоящий момент его площадь составляет 800 квадратных метров. МЧС предоставило фото с места ЧП.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, проводят экстренную эвакуацию жильцов. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России — 57 человек и 20 единиц техники.

О пострадавших и погибших информация не поступала. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.