Мощный пожар охватил жилой дом в Краснодаре — видео
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Ему присвоен четвертый ранг сложности.
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Фото, видео: МЧС России
Мощный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом в Краснодаре на улице Российская. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание вспыхнуло на мансардном этаже здания. В настоящий момент его площадь составляет 800 квадратных метров. МЧС предоставило фото с места ЧП.
Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, проводят экстренную эвакуацию жильцов. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России — 57 человек и 20 единиц техники.
О пострадавших и погибших информация не поступала. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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