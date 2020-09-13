Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась до 2500 квадратных метров

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 45

Из здания эвакуированы около 300 человек. Группа сил и средств увеличена.

Фото, видео: Instagram @kristilulya, @aleks_7550

Площадь пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре увеличена до 2500 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание вспыхнуло на мансардном этаже здания на улице Российская. В настоящий момент пожару присвоен четвертый ранг сложности. Из многоэтажки эвакуировано порядка 300 жильцов.

Идет наращивание группировки сил и средств до 140 человек и 41 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается. Спасатели продолжают бороться с огнем. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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