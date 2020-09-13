Останки расчлененной женщины ищут в Ленобласти — видео
Об ужасающей находке в полицию сообщил житель села Коскеницы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, Следственное управление Следственного комитета РФ по ЛО
В воскресенье, 13 сентября, в селе Коскеницы Волховского района Ленинградской области были обнаружены человеческие останки, расфасованные по нескольким пакетам. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.
По информации, имеющейся на данную минуту, ужасную находку — отчлененные руки и ноги с кистями и стопами — обнаружил местный житель на берегу реки Сясь. По предварительной информации, жертвой неизвестного злоумышленника была женщина. Отмечается, что ее смерть наступила около пяти дней назад. По факту случившегося возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
«Назначены медицинская, генетическая и судебная экспертизы. Проводится осмотр места происшествия с участием отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции, а также следователей-криминалистов. Выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления», — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЛО по взаимодействию со СМИ Мария Добрынина.
Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. До настоящего времени остальные части тела жертвы найдены не были.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры из Москвы, где ревнивый муж зарезал жену среди белого дня.
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