Губернатор назвал самостроем горевшую ночью в Краснодаре многоэтажку

Самостроем назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев многоэтажный дом, в котором ночью произошел крупный пожар. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.

«По моим предварительным данным, на самом деле это самострой. Самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением… Сегодня он сгорел, сгорел только верхний этаж. Сумели эвакуировать жителей, но ведь последствия могли быть самые разные, в том числе и трагичные», — отметил Кондратьев.

Губернатор назвал безответственностью действия и тех, кто узаконил этот самострой, и тех, кто призывает узаконить самовольно построенные дома и раздать квартиры пострадавшим дольщикам.

Кондратьев также сообщил, что поручил мэру Краснодара в кратчайшие сроки оказать помощь пострадавшим в восстановлении документов. Рассматривается и вопрос о выплате компенсаций.

Что касается квартир, то, по словам губернатора региона, если подтвердятся факты нарушения строительных норм, восстанавливать сгоревшее жилье будет застройщик за свой счет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в многоэтажном доме на Российской улице в Краснодаре выгорело более четырех тысяч квадратных метров. Пожар начался около двух часов ночи на мансардном этаже. Сгорели 60 квартир на восьмом этаже и еще четыре на седьмом. Эвакуировать пришлось около 300 жителей дома. К счастью обошлось без жертв и пострадавших. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание в проводке.