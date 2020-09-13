МВД Белоруссии сообщило число задержанных на акции в Минске

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Татьяна Меркер
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Протестующие используют запрещенные плакаты и иную символику.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В белорусском Минске продолжаются несанкционированные акции. Сегодня, 13 сентября, силовиками были задержаны 250 человек, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — отметила Чемоданова.

Протестующие вышли на акцию «Марш героев: идем на Дрозды» в рамках которой они двинулись в сторону элитного квартала, где проживают чиновники.

Задержания происходят в основном в центре столицы на проспекте независимости. Туда стянута бронетехника и дежурят бойцы ОМОН. Резиденция действующего президента страны также серьезно охраняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Лукашенко не желает отдавать власть в Белоруссии.

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МВД Белоруссии сообщило число задержанных на акции в Минске

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