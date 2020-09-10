«Правильно упрекают»: Лукашенко заявил о нежелании «отдавать власть»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в республиканскую генеральную прокуратуру заявил, что не намерен отдавать власть. По словам политика, на высшую должность он был избран народом и «наклонить» его не получится.

«Меня часто упрекают в том, что „власть он не отдаст“. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал <…> Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 1990-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. <…> И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

В ходе своего обращения к прокурорам белорусский лидер добавил, что, если власть в республике и возьмет кто-то другой в свои руки, то это произойдет исключительно по закону, а не под давлением улицы.

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кипр шантажирует ЕС в вопросе санкций против Белоруссии.