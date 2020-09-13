Британская разведка опасается «больших проблем» из-за российской ракеты «Буревестник»

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Виктория Андреева
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Глава спецслужбы Джим Хокенхалл предупредил Запад о возможной угрозе.

Британская разведка опасается «больших проблем» из-за российской ракеты «Буревестник»

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

В британской разведке по достоинству оценили российскую крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник», оснащенную ядерной энергоустановкой. Но вместе с тем, обращаясь к Западу, предупредили о «серьезных проблемах», которые Россия может создать политическим оппонентам, в случае, если когда-нибудь ею воспользуется.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — цитирует Sunday Telegraph главу разведки Великобритании Джима Хокенхалла.

Он также подчеркнул, что главная особенность «Буревестника» в том, что благодаря ракетному двигателю он может едва ли не «перманентно находиться в режиме ожидания». Хокенхалл намекнул Западу, что Россия ни за что не остановится на своих стратегических разработках. Так, Москва уже сделала крупные инвестиции в развитие подводного флота и создание глубоководных средств.

«Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — заключил Хокенхалл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Египет назвал российский зенитно-ракетный комплекс С-500 лучшим и превосходящим по характеристикам другие ЗРК во всем мире.

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