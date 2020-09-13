Очередная семейная драма развернулась в Петербурге: 31-летняя Екатерина Киттель сделала селфи с покойным мужем, а после разместила фото в социальных сетях. В описании девушка призналась, что ей очень грустно и больно от случившегося, а также заявила, что будет не против, если кто-то поможет ей деньгами в трудной ситуации.

«Вчера вечером умер самый лучший человек на свете, который любил меня, как никто, ваш кореш и очень талантливый музыкант — Паша Безфамильный. Конечно же, он отправился в Вальхаллу по красту. Но, тем не менее, как вы понимаете, я не могу передать, насколько мне тяжело и больно», — сообщила подписчикам «ВКонтакте» Екатерина.

Безусловно, такое поведение женщины вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Кто-то полагал, что дама находилась в состоянии глубокого алкогольного или наркотического опьянения, когда «отважилась» на абсурдный поступок. Другие же сочли, что у нее серьезное психическое заболевание.

В комментарии 5-tv.ru Екатерина опровергла домыслы публики, заметив, что в ее компании и семье никто и никогда не страшился смерти и не считал эту тему запретной. Киттель уверена, что покойный супруг не был бы против своего посмертного селфи.

Кроме того, она пояснила, что молодой человек скончался от анафилактического шока. Что именно спровоцировало аллергическую реакцию — доподлинно неизвестно.

«Я не понимаю людей, которым настолько нечем заняться, что они лезут в чужую жизнь и обсуждают ее. В рамках нашей компании я считаю это абсолютно адекватным. Мой супруг хотел этого. И я сделала. У нас свое, определенное отношение к смерти. Я думаю, вы обратили внимание, что на груди у него: „Да здравствует смерть!“. У нас было принято смеяться смерти в лицо и воспринимать ее как должное», — заявила женщина.

По словам Екатерины, тема смерти всегда активно обсуждалась в ее семье. В частности, имела место и в музыкальных композициях, которые чета создавала. Роман влюбленных продлился десять лет, шесть из которых они были женаты.

vk.com/humshe

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