Наташа Королева нашла подработку после ограбления на пять миллионов рублей
Сергей Глушко в отсутствие жены устроил дома вечеринку, после которой пропали бриллианты артистки.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Певица Наташе Королевой стала записывать видеопоздравления на камеру за деньги. Поклонники решили, что таким образом она решила поправить их с Тарзаном финансовое состояние после кражи драгоценностей.
В августе певица была в отъезде, а дома хозяйничал Сергей Глушко. Он устроил вечеринку и пригласил малознакомых женщин. Что именно происходило в жилище в отсутствие Королевой, неизвестно, однако по приезде она обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений в общей сложности на пять миллионов рублей.
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Вскоре после этого инцидента стало известно о новой подработке Королевой. На своей странице она объявила, что поздравит с любым праздником, если ей за это заплатят. Сайт «Утро.ру» выяснил, что видео Королевой до 30 секунд стоит пять тысяч рублей. Поздравление, в котором Наталья еще и споет будет стоить уже 20 тысяч.
В съемках роликов участвует и Сергей Глушко. За видео со своим участием он просит столько же, сколько и жена. А их совместное поздравление обойдется желающим в 15 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотография Тарзана в одних плавках была обругана его поклонниками.
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