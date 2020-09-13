Наташа Королева нашла подработку после ограбления на пять миллионов рублей

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Татьяна Меркер
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Сергей Глушко в отсутствие жены устроил дома вечеринку, после которой пропали бриллианты артистки.

Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наташе Королевой стала записывать видеопоздравления на камеру за деньги. Поклонники решили, что таким образом она решила поправить их с Тарзаном финансовое состояние после кражи драгоценностей.

В августе певица была в отъезде, а дома хозяйничал Сергей Глушко. Он устроил вечеринку и пригласил малознакомых женщин. Что именно происходило в жилище в отсутствие Королевой, неизвестно, однако по приезде она обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений в общей сложности на пять миллионов рублей.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Вскоре после этого инцидента стало известно о новой подработке Королевой. На своей странице она объявила, что поздравит с любым праздником, если ей за это заплатят. Сайт «Утро.ру» выяснил, что видео Королевой до 30 секунд  стоит пять тысяч рублей. Поздравление, в котором Наталья еще и споет будет стоить уже 20 тысяч.

В съемках роликов участвует и Сергей Глушко. За видео со своим участием он просит столько же, сколько и жена. А их совместное поздравление обойдется желающим в 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотография Тарзана в одних плавках была обругана его поклонниками.

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