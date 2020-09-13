Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при «Формулы 1» в Тоскане

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Виктория Андреева
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Очередной заезд автогонщиков окрестили одним из самых «жестких».

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при «Формулы 1» в Тоскане

Фото: REUTERS

Британский автогонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы 1». Согласно турнирной таблице, размещенной в Twitter-аккаунте организаторов чемпионата, пилот быстрее всех преодолел дистанцию в 59 кругов, при этом лучший круг проехал всего за одну минуту и 18,833 секунды.

Грандиозное состязание автогонщиков состоялось 13 сентября на трассе «Муджелло» в Италии. Как отмечают наблюдатели, соревнования были по-настоящему жесткими. Так, судьям пришлось два раза останавливать гонку из-за аварий — на девятом и 46-м круге; а до финишной черты добрались лишь 12 болидов из 20 стартовавших. Однако сложные условия не помешали Хэмилтону лидировать.

«Сегодня — один из самых сложных дней в плане физической и психологической нагрузки. Я полностью вымотан, но рад выиграть столь сумасшедшую гонку. <…> Сначала я плохо стартовал и оказался позади Валттери, но на втором старте все прошло лучше, и я снова захватил лидерство. <…> Большое спасибо команде за напряженную работу. Великолепная трасса, и я хотел бы вернуться сюда в будущем», — цитирует Льюиса F1NEWS.RU.

Вторым в этом заезде стал однокомандник британца — финн Валттери Боттас, отставший от него на 4,880 секунды. На третьем месте оказался тайско-британский гонщик из команды Red Bull Racing Александр Албон (+ 8,064 секунды). Участвовавший в гонке россиянин Даниил Квят из Scuderia AlphaTauri занял седьмое место (+21,756 секунды).

Следующий этап «Формулы 1» — Гран-при России — состоится в Сочи с 25 по 27 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал результаты Гран-при «Формулы 1» в Италии.

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