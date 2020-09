Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при «Формулы 1» в Тоскане

Британский автогонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы 1». Согласно турнирной таблице, размещенной в Twitter-аккаунте организаторов чемпионата, пилот быстрее всех преодолел дистанцию в 59 кругов, при этом лучший круг проехал всего за одну минуту и 18,833 секунды.

Грандиозное состязание автогонщиков состоялось 13 сентября на трассе «Муджелло» в Италии. Как отмечают наблюдатели, соревнования были по-настоящему жесткими. Так, судьям пришлось два раза останавливать гонку из-за аварий — на девятом и 46-м круге; а до финишной черты добрались лишь 12 болидов из 20 стартовавших. Однако сложные условия не помешали Хэмилтону лидировать.

«Сегодня — один из самых сложных дней в плане физической и психологической нагрузки. Я полностью вымотан, но рад выиграть столь сумасшедшую гонку. <…> Сначала я плохо стартовал и оказался позади Валттери, но на втором старте все прошло лучше, и я снова захватил лидерство. <…> Большое спасибо команде за напряженную работу. Великолепная трасса, и я хотел бы вернуться сюда в будущем», — цитирует Льюиса F1NEWS.RU.

