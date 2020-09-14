«Роскосмос» не изменил орбиту МКС во избежание столкновения со спутником США

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Валентин Черников
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Американский военный спутник BRICSat-2 был запущен летом 2019 года, но сейчас не работает и стал космическим мусором.

«Роскосмос» не изменил орбиту МКС во избежание столкновения со спутником США

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

«Роскосмос» не скорректирует орбиту Международной космической станции (МКС) в связи приближением неработающего американского военного спутника BRICSat-2. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Накануне в «Роскосмосе» сообщали, что собираются принять меры, чтобы избежать столкновения МКС с объектом, ставшим космическим мусором. Его сближение со станцией намечалось на 14 сентября. Как отмечается, ныне спутник не представляет угрозы для МКС. К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ машиностроения с помощью автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«На основе аналитики полученных данных, группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения. Российская сторона неоднократно обращала внимание партнеров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия», — говорится в сообщении.

Коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 был запущен летом 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. Его оператором выступает ВМФ США.

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