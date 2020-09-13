«Выезжаю!» — рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе М-4 «Дон»
Авария с участием большегруза произошла вечером в Ростовской области.
Фото: ВКонтакте @etorostovnadonu
Водители сегодня вечером встали в огромную пробку почти на 30 километров на трассе М-4 «Дон» в районе села Самарское Ростовской области. Всему виной рассыпанные по дороге ящики с пивом.
«Ценный груз» разбросало после того, как у фуры лопнуло колесо и она наехала на бетонное ограждение. От удара открылась вся боковина и баночное пиво полетело на встречную полосу движения. Во время ЧП повреждения получил автомобиль Ford. Пострадавших, как сообщает паблик «Это Ростов!» со ссылкой на ГИБДД, нет.
В настоящее время движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. На месте работают экстренные службы. Ущерб предстоит оценить позднее.
А пока произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.
«На месте уже создан оперативный паб?»
«Выезжаю!»
«Сейчас уже пол Ростова туда выезжает»
«Когда-нибудь и на моей улице перевернется фура с пивом…»
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестком ДТП, которое парализовало движение на Дворцовой набережной в Петербурге.
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