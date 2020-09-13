«Выезжаю!» — рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе М-4 «Дон»

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Светлана Шевченко
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Авария с участием большегруза произошла вечером в Ростовской области.

«Выезжаю!» — рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе М-4 «Дон»

Фото: ВКонтакте @etorostovnadonu

Водители сегодня вечером встали в огромную пробку почти на 30 километров на трассе М-4 «Дон» в районе села Самарское Ростовской области. Всему виной рассыпанные по дороге ящики с пивом.

«Ценный груз» разбросало после того, как у фуры лопнуло колесо и она наехала на бетонное ограждение. От удара открылась вся боковина и баночное пиво полетело на встречную полосу движения. Во время ЧП повреждения получил автомобиль Ford. Пострадавших, как сообщает паблик «Это Ростов!» со ссылкой на ГИБДД, нет.

В настоящее время движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. На месте работают экстренные службы. Ущерб предстоит оценить позднее.

А пока произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

«На месте уже создан оперативный паб?»

«Выезжаю!»

«Сейчас уже пол Ростова туда выезжает»

«Когда-нибудь и на моей улице перевернется фура с пивом…»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестком ДТП, которое парализовало движение на Дворцовой набережной в Петербурге.

«Выезжаю!» — рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе М-4 «Дон»

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