Цвет настроения разный: пять нарядов Юлии Высоцкой на Венецианском кинофестивале

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Валентин Черников
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Актриса и теледива не ударила в грязь лицом в дни проведения одного из самых престижных мировых событий в индустрии кино.

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial; ТАСС / ETTORE FERRARI; www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

Участие Юлии Высоцкой на 77-м Венецианском кинофестивале не осталось незамеченным. 47-летняя актриса и телеведущая тщательно подобрала гардероб и затмила как своего супруга, так и многих мировых знаменитостей на красной дорожке.

Андрей Кончаловский представил на международном киноконкурсе новый фильм «Дорогие товарищи!», посвященный трагическим событиям 1962-го года в Новочеркасске. Тогда произошедшая в городке Ростовской области забастовка рабочих электровозостроительного завода закончилась расстрелом манифестантов. Главную роль в картине сыграла супруга автора. Гости фестиваля оценили ее актерскую работу. Но не меньший успех Высоцкой принесли ее яркие образы.

Юлия не стеснялась продемонстрировать завидную фигуру и периодически открывала части тела. Так, на фото, которое она выложила в сторис, актриса запечатлена в черной юбке-карандаше. Белую рубашку она завязала так, чтобы был виден живот.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Не менее дерзкий и в то же время нежный образ — сатиновые брюки и атласная майка с глубоким декольте, одну из бретелек которой Юлия периодически приспускала.

 
 
 
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Доброе утро! @labiennale @andrei_konchalovsky #дорогиетоварищи #muah @nadezdaknyazeva #venicefilmfestival2020 #konchalovsky #juliavysotskaya #юлиявысоцкая

Публикация от  Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Больше всего споров вызвало блестящее платье зеленого, серебристого и золотистого оттенков Высоцкой. В нем она появилась перед объективами камер в день закрытия фестиваля, в том числе в момент награждения Кончаловского специальным призом. Глубокий вырез дама то и дело дополняла оголенным плечом.

www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

На пресс-конференции супруга Юлия появилась в белом костюме-тройке, надев жилетку на голое тело. Этот нюанс она сгладила накинутым на плечи пиджаком.

www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

Самый закрытый спереди, но не менее эффектный наряд актрисы — длинное черное платье с серебристым узором. Его главная изюминка открывается сзади. К нему она подобрала черную маску, которую приходилось надевать в связи с пандемией.

ТАСС / ETTORE FERRARI

Ранее 5-tv.ru писал, что Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм.

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