Расследованием пожара в жилом доме Краснодара занялся Следственный комитет

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В настоящее время выясняется уровень ответственности компании-застройщика.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

Следственный комитет и прокуратура проведут проверку по факту крупного пожара в Краснодаре.

Накануне в одном из многоквартирных домов дотла сгорели более полусотни квартир, расположенных на мансардном этаже. Триста человек были эвакуированы. По одной из версий, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки. По данным местных властей, жилое здание возводилось с нарушениями. Это самострой.

«Самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Безответственность и тех, кто это узаконивал. И тех, кто призывает узаконить самострой и раздать его даже тем дольщикам, которые говорят, что у нас хороший самострой, он у нас правильно построен», — говорит губернатор Краснодарского края Виниамин Кондратьев.

Если нарушения при строительстве подтвердятся, восстанавливать сгоревшие квартиры придется застройщику за свой счет. Сейчас на месте ЧП спасатели разбирают завалы. Местные жители организовали сбор помощи для погорельцев. Люди несут пострадавшим предметы первой необходимости и теплые вещи.

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