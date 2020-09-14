Даниила Квята заподозрили в массовой аварии на «Формуле-1» в Тоскане

Российского пилота «Формулы-1» вызвали для разбора массовой аварии на Гран-При Тосканы. У судей были подозрения, что к инциденту могли привести, в том числе, действия Даниила Квята.

В итоге единственного виновника аварии называть не стали. Замечания сделали 12-ти пилотам «Формулы» — за нарушение спортивного регламента.

Во время рестарта гонки столкнулись сразу четыре боллида. Трассу закрыли на 20 минут. Никто из пилотов не пострадал.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, победителем заезда стал британец Льюис Хэмилтон. Квят пришел к финишу седьмым.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сочи в конце сентября.