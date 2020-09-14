Даниила Квята заподозрили в массовой аварии на «Формуле-1» в Тоскане

Эфирная новость 65

Российский пилот был вызван для разбора ситуации в оргкомитет соревнований

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic, 5-tv.ru

Российского пилота «Формулы-1» вызвали для разбора массовой аварии на Гран-При Тосканы. У судей были подозрения, что к инциденту могли привести, в том числе, действия Даниила Квята.

В итоге единственного виновника аварии называть не стали. Замечания сделали 12-ти пилотам «Формулы» — за нарушение спортивного регламента.

Во время рестарта гонки столкнулись сразу четыре боллида. Трассу закрыли на 20 минут. Никто из пилотов не пострадал.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, победителем заезда стал британец Льюис Хэмилтон. Квят пришел к финишу седьмым.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сочи в конце сентября.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Минтранс представил поправки к ПДД
8:05
Губернатор Приморья обратился к народу с просьбой помочь найти его собаку
8:03
В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью
7:53
Цвет настроения разный: пять нарядов Юлии Высоцкой на Венецианском кинофестивале
7:47
В Приморье не имеющий прав пьяный водитель устроил огненное ДТП со «скорой»
7:41
Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок