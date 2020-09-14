Дочь Успенской в откровенном боди сравнила себя с идеальной женой

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина сделала вызывающее селфи для Instagram в восточном стиле. Живущая в Калифорнии 30-летняя наследница королевы русского шансона облачилась в повязанный на голове платок и золотисто-зеленый боди с вырезом до пупка, максимально открывающий бедра. Чтобы подчеркнуть свои формы, девушка изогнулась вперед и встала полубоком.

В таком образе художница напоминает знаменитую танцовщицу, куртизанку и шпионку Мату Хари. Не исключено, что подписчики указали бы ей на это, не отключи она комментарии. Чтобы отчетливей донести цель такого поста, Плаксина привела стих из Библии.

«Облачается в силу и достоинство и весело смотрит она в завтрашний день», — процитировала дочь Успенской.

Instagram @pacha_tati

Эта строчка приписывается мудрому царю Соломону и взята из притчи об идеальной жене и матери, ее достоинствах и добродетелях. Можно ли назвать взгляд Татьяны на фото веселым — вопрос открытый, как и то, насколько автор поста соответствует идеалам Экклесиста в отношении женщины. Но судя по растущим «лайкам», поклонники художницы одобрили ее попытку.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской показала Цискаридзе в семейниках.