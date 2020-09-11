«Для вашего просмотра»: Дочь Успенской показала Цискаридзе в семейниках

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила у себя на странице видео с располневшим Николаем Цискаридзе в одних семейниках. Причину выбора такого ролика она привычно не объяснила, но отметила в записи аккаунт ректора Академии русского балета имени Вагановой.

«Для вашего просмотра с удовольствием», — написала Татьяна по-английски.

Instagram @ pacha_tati

Этим видео с отдыха Цискаридзе делился еще несколько недель назад. На нем он давал урок балета своей подруге, певице Теоне Контридзе и ловко поднимал свою «Сильфиду» в воздух прямо на кухне.

Похожий номер Цискаридзе уже проворачивал с другой певицей — Полиной Гагариной. Тогда многие пользователи сети раскритиковали ее за неправильно выбранный для таких танцев наряд и видневшееся нижнее белье, пишет ФАН.

Дочь Успенской Татьяна Плаксина часто эпатирует в сети. Она любит провокационные посты и многозначительные фото. Сейчас девушка уделяет много времени занятиям живописью и регулярно выкладывает снимки своих картин. Кроме того, она до сих пор восстанавливается после страшной аварии на велосипеде в Коста-Рике.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Успенской обнажила свою грудь.