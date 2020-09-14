Евгения и Валерий Дидюля подали на развод
О разводе еще одной известной российской пары сообщила адвокат Жанна Маргулис.
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Фото, видео: Instagram @evgenika_didula
Еще одна звездная пара не выдержала испытание пандемией. Евгения и Валерий Дидюля из группы «ДиДюЛя» решили расстаться. Супруги подали документы на развод. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат Жанна Маргулис.
Подозрения о проблемах в семействе Дидюлей у фанатов появились после странного обновления Евгении на ее странице в Instagram. Она написала огромный пост на тему разводов и матерей-одиночек.
«Разведенка с прицепом… Страшно? Конечно страшно! За себя, за ребенка, за ваше будущее! А вот папам не страшно», — многозначительно написала она.
Пост сопровождала милая фотография Евгении с дочерью и супругом Валерием на сцене. Так что многие ее поклонники просто не поняли, что происходит.
«Евгения, у вас все в порядке? Странный пост под семейным фото»;
«Женщина с ребенком — это не тачка с прицепом. А семья из двух человек»;
«Очень хороший пост, но как-то странно», — написали они ей в комментариях.
Евгения в прошлом не раз называла своего супруга виртуозным отцом и мужем, хвалила его качества в работе и личной жизни. Что послужило причиной расставания звездной четы, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что хореограф Евгений Папунаишвили развелся с итальянской женой.
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