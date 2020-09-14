«На себя не похожа»: Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Певица Полина Гагарина поделилась новым фото в компании исполнителей Сергея Лазарева и Ани Лорак. Пост на ее странице в Instagram вызвал бурные дискуссии в интернете. Обсуждение было вызвано сильно изменившейся, по мнению фанатов, внешностью Лорак.

Гагарина не стала подписывать снимок, с которого так и веет дружеской атмосферой между звездами эстрады. На фото Сергей Лазарев сидит в настоящем цветнике — с двух сторон к нему прижались красавицы Гагарина и Лорак.

Instagram @gagara1987

Поклонники же Лорак поразились переменам в ее внешности. И дело вовсе не в новой прическе с непривычной для певицы челкой. Все ее лицо стало совершенно другим.

«Ани Лорак переборщила с пластинкой — уже на себя не похожа»;

«Каролина на себя уже не похожа, так угробить естественную красоту»;

«Что Лорак с собой сделала?» — в ужасе писали фанаты в комментариях.

Слухи про увлечение певицы пластикой ходят давно. Однако раньше изменения были не так заметны. Сейчас у Лорак поменялась форма носа и губ, округлилось лицо, стала заметна «работа» над скулами.

Некоторые все же не стали заострять внимание на изменениях в облике Ани Лорак и отметили лишь, что она прекрасно выглядит. Артистка воспитывает дочь Софию от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу и мечтает о появлении второго ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак получила премию «Самая стильная певица года».