Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было
В настоящее время идет подсчет голосов.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
В России завершился единый день голосования. Избирали 18 глав регионов, депутатов 11-ти законодательных собраний, также состоялись довыборы четырех депутатов Госдумы.
Уже закрыты все избирательные участки. Как заявили в ЦИКе, все прошло максимально открыто и прозрачно. Серьезных нарушений не выявлено.
«Я хочу поблагодарить именно тех наблюдателей, которые помогли на м выявить те или иные недостатки, нарушения. Они были, их очень мало, но они были. И мы оперативно принимали и принимаем меры по ним», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В эти минуты идет подсчет голосов. Результаты объявят уже в ближайшее время.
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