Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было

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В настоящее время идет подсчет голосов.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
Единый день голосования 2020

В России завершился единый день голосования. Избирали 18 глав регионов, депутатов 11-ти законодательных собраний, также состоялись довыборы четырех депутатов Госдумы.

Уже закрыты все избирательные участки. Как заявили в ЦИКе, все прошло максимально открыто и прозрачно. Серьезных нарушений не выявлено. 

«Я хочу поблагодарить именно тех наблюдателей, которые помогли на м выявить те или иные недостатки, нарушения. Они были, их очень мало, но они были. И мы оперативно принимали и принимаем меры по ним», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В эти минуты идет подсчет голосов. Результаты объявят уже в ближайшее время.

Тема:
Единый день голосования 2020
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