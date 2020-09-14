Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было

В России завершился единый день голосования. Избирали 18 глав регионов, депутатов 11-ти законодательных собраний, также состоялись довыборы четырех депутатов Госдумы.

Уже закрыты все избирательные участки. Как заявили в ЦИКе, все прошло максимально открыто и прозрачно. Серьезных нарушений не выявлено.

«Я хочу поблагодарить именно тех наблюдателей, которые помогли на м выявить те или иные недостатки, нарушения. Они были, их очень мало, но они были. И мы оперативно принимали и принимаем меры по ним», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В эти минуты идет подсчет голосов. Результаты объявят уже в ближайшее время.