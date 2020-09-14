Российский диджей mr. Basic погиб в Крыму после массовой драки

Российский диджей Сергей Бабин, более известный публике как mr.Basic, скончался в больнице на полуострове Крым после массовой драки. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 8 сентября в селе под Евпаторией.

Известно, что знаменитость вместе со своей командой арендовал дом. В злополучный день на нетрезвых музыкантов напали пьяные мужчины, проживавшие по соседству. В ходе массовой драки диджея ударили камнем по голове. С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Несмотря на усилия медиков, Сергей Бабин скончался спустя пять дней после инцидента.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Предполагаемые злоумышленники уже задержаны. Расследование продолжается.

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