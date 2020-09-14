Российский диджей mr. Basic погиб в Крыму после массовой драки

|
Василий Заика
169

Инцидент произошел 8 сентября в селе под Евпаторией. Возбуждено уголовное дело.

Российский диджей mr. Basic погиб в Крыму после массовой драки

Фото: ВКонтакте @mr.basic.music

Российский диджей Сергей Бабин, более известный публике как mr.Basic, скончался в больнице на полуострове Крым после массовой драки. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 8 сентября в селе под Евпаторией.

Известно, что знаменитость вместе со своей командой арендовал дом. В злополучный день на нетрезвых музыкантов напали пьяные мужчины, проживавшие по соседству. В ходе массовой драки диджея ударили камнем по голове. С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Несмотря на усилия медиков, Сергей Бабин скончался спустя пять дней после инцидента.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Предполагаемые злоумышленники уже задержаны. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности гибели парня у легендарного бара в Екатеринбурге.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Папунаишвили отреагировал на слухи о разводе
15:35
«Вынуждены обратиться в полицию»: Королева отреагировала на слухи об измене Тарзана
15:30
«Выживет только один»: студента МЮИ нашли мертвым после шокирующего SMS
15:22
Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России
15:17
Огонь калифорнийских пожаров перекинулся во всемирную сеть: Кого назначили поджигателем?
15:10
«Бедные мужчины»: Рудова в откровенном мини станцевала тверк на свадьбе

Сейчас читают

На фоне слухов об измене Тарзана Королева раскрыла секрет крепкого брака
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...