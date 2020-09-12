Десять ударов ножом: Подробности гибели парня у легендарного бара в Екатеринбурге

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Карина Бернтгольц
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Как сообщили в полиции, у ранее судимого за грабеж молодого человека завязался конфликт с компанией, когда он вышел из-заведения.

Десять ударов ножом: Подробности гибели парня у легендарного бара в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Стали известны подробности поножовщины, произошедшей этой ночью возле бара «Американка» в центре Екатеринбурга. Как сообщает портал E1 со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых, предположительно, на выходе из заведения у молодого человека с компанией парней завязалась потасовка. В ходе конфликта компания парней нанесла оппоненту порядка десяти ранений ножом, после чего скрылась с места происшествия.

«На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка десяти ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки», — рассказал Горелых.

В результате пострадавший участник драки впоследствии скончался. Как удалось выяснить в полиции, юноша ранее был судим по статье 161 УК РФ — «Грабеж». В настоящий момент стражи порядка разыскивают предполагаемых злоумышленников. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе. 

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