Мужчину с ножом сняли с крыши Александро-Невской Лавры

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Василий Заика
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Сотрудник монастыря забрался на здание ночью 14 сентября.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru

Пожарные Петербурга сняли с крыши Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры мужчину с ножом. Сотрудник монастыря забрался на здание еще ночью 14 сентября и все это время его пытались уговорить спуститься вниз.

5-tv.ru

Мужчина утверждал, что тремя годами ранее ему якобы начали угрожать физической расправой.  Сотрудник монастыря уверен, что эта угроза сохраняется до сих пор, и находясь на высоте он пребывает в относительной безопасности. Есть вероятность, что мужчина может страдать психическим расстройством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью.

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