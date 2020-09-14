Мужчину с ножом сняли с крыши Александро-Невской Лавры

Пожарные Петербурга сняли с крыши Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры мужчину с ножом. Сотрудник монастыря забрался на здание еще ночью 14 сентября и все это время его пытались уговорить спуститься вниз.

5-tv.ru

Мужчина утверждал, что тремя годами ранее ему якобы начали угрожать физической расправой. Сотрудник монастыря уверен, что эта угроза сохраняется до сих пор, и находясь на высоте он пребывает в относительной безопасности. Есть вероятность, что мужчина может страдать психическим расстройством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью.