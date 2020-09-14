«Вынуждены обратиться в полицию»: Королева отреагировала на слухи об измене Тарзана

Наташа Королева прокомментировала появившиеся в интернете сообщения об измене ее супруга Сергея Глушко, больше известного как Тарзан. В сторис на личной странице певицы в Instagram появилось соответствующее заявление пресс-службы артистки.

Королева призвала СМИ не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье, полученную незаконным путем, отметив, что все достоверные данные будут предоставлены самой исполнительницей.

«По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они вынуждены были обратиться в полицию», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что из квартиры Королевой и Тарзана пропали деньги и ювелирные украшения на общую сумму пять миллионов рублей. Пропажу певица обнаружила по возвращении с отдыха и незамедлительно обратилась в полицию. По некоторой информации, в середине августа в ее отсутствие квартиру посещали две знакомые ее мужа, которые могли похитить драгоценности. Вскоре в сети появились якобы доказательства измен Тарзана с некой 23-летней Анастасией, которая, по слухам, беременна от него.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне слухов об измене мужа Наташа Королева раскрыла секрет крепкого брака.