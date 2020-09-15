«Поражалась его жертвенности» — Дружинина об отце и особой связи со Смоленском

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Анастасия Шадская
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Родители актрисы и режиссера работали у самого маршала Семена Буденного.

Фото, видео: Instagram @sdruzhinina_official

Режиссер Светлана Дружинина поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram рассказом о жертвенном характере своего отца. Он погиб на войне, хотя имел освобождение от службы.

По словам Дружининой, пристроить на работу в Народный комиссариат земледелия СССР ее отца Сергея помогла жена и мать актрисы Анна. Она уже работала там под началом Семена Буденного, отредактировала биографию супруга и пристроила его на место водителя.

Благодаря работе в Наркомземе у ее отца была бронь, позволявшая ему не идти на фронт с началом Великой Отечественной войны. Но он так не поступил, несмотря на наличие пятилетней дочери.

«Вспоминаю моего отца и поражаюсь его жертвенности! — написала Дружинина. — Он получил бронь, <…> но отдал ее болящему младшему брату Борису, а сам ушел воевать танкистом и пропал без вести под великим городом Смоленском…»

Звезда фильма «Девчата» поделилась, что Смоленск из-за этого стал для нее особенным местом. Каждый год она принимает участие в местном кинофестивале и заказывает в храме панихиду по отцу.

«Светлая память всем погибшим, защитившим меня от смерти— закончила она свою исповедь.

Instagram @sdruzhinina_official

Подписчики поддержали Дружинину в комментариях.

«Светлая память вашему папе»;

«Вы очень хороший человек, читаю и получаю огромное удовольствие от истории человеческих отношений»;

«Вы очень похожи на папу. Наверное, во многом…»;

«Спасибо вам за память», — написали они.

XIII Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» прошел в Смоленске при поддержке Министерства культуры РФ с 5 по 9 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о сложностях Светланы Дружининой на съемках «Девчат».

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