«Вспоминаю картину с болью»: Дружинина рассказала, как снимали «Девчат»

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Анастасия Шадская
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Известная актриса поделилась с фанатами своими эмоциями, которые переживала во время съемок знаменитой киноленты.

Фото, видео: Кадр из фильма "Девчата" (1961 г.), Instagram @sdruzhinina_official

Известная российская и советская актриса Светлана Дружинина вспомнила на своей странице в Instagram, как проходили съемки кинокартины «Девчата». Фильм стал знаковым — многие ассоциируют исполнителей главных ролей именно с этой лентой. Зрители знают "Девчат" как удивительно добрый и веселый фильм, однако, по словам Дружининой, за кадром была вовсе не такая теплая атмосфера.

«Снималась в атмосфере недоброжелательности, которую создавал исполнитель главной роли Николай Рыбников. Он всех убеждал, что Анфиску должна играть его жена Алла Ларионова, но начальство ему отказало. Он был зол на всех», — рассказала Дружина подписчикам.

Она призналась, что уже прославившийся после фильма «Высота» Рыбников, на роль которого хотели взять Владимира Трещалова, вел себя грубо. Звезда даже жаловался на режиссера Юрия Чулюкина. Известно, что артист мешал съемкам из-за отказа брать его супругу на роль, но в итоге исправился.

«Инна Макарова тоже всем своим видом показывала, что снимается через силу», — вспомнила Дружинина. 

Такая обстановка приводила к стрессу — в первую очередь,  режиссера картины, для которого это был лишь второй проект в его жизни.

«Он нервничал, грыз ногти, долго говорил актеру (Рыбникову — Прим. ред.) о задаче. Чулюкин даже побаивался его», — продолжила откровенничать Дружинина.

Будущему режиссеру и самой пришлось нелегко. Ее сочли слишком эффектной и красивой на фоне невзрачной главной героини в исполнении Надежды Румянцевой.

«Худсовет после просмотра первого материала, вынес приговор: поменять артистку Дружинину, ибо от нее к маленькой Тоське никакой парень не уйдет! За моей спиной на пробы приглашали других артисток», — поделилась Дружинина.

В итоге в дело вмешался художественный руководитель объединения Юлий Райзман. Он просто запретил Чулюкину менять исполнительницу роли Анфисы. 

"Юлий Яковлевич Райзман: «Не смей менять Дружинину! Она тебе все сыграла. Вырежи все ее крупные планы и укороти ноги».
Я плакала и жаловалась Толе, какая же роль без крупных планов, где отыграны все психологические нюансы ?!Он смеялся и утешал меня: ты и без крупных планов у меня самая красивая и талантливая", - вспомнила Дружинина. 

 

Instagram @sdruzhinina_official

Подписчики актрисы остались в восторге от ее рассказа. Далеко не все знали перипетии, которые сопровождали съемки их любимой картины.

«Как интересно все, смотришь и даже не представляешь, что там за кадром происходить может»;

«Лучше бы я этого не знала!»;

«100%. Режь, не режь, а вы красавица. Так и есть», — написали они ей.

Советская комедия «Девчата» вышла в 1961 году. Она пользовалась огромной популярностью. Фильм даже завоевал дипломы международного кинофестиваля в Эдинбурге и международного фестиваля фильмов для молодежи в Каннах. А год спустя получил приз приз IV Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата за лучшую женскую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Дружинина ответила на обвинения в пластике.

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