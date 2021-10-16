Почему мужчины постоянно обманывают женщин? — ответ психолога

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 114

Александр Шахов объяснил, в чем кроется одна из главных ошибок во взаимоотношениях влюбленных.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Зачастую конфликты в отношениях между женщиной и мужчиной возникают на почве недопонимания. И нередко при походе к психологу или в беседе с подружкой обиженная партнерша с грустью сообщает: «Он меня постоянно обманывает». После этого крики сменяются слезами, позже — влюбленные мирятся, но ситуация остается прежней: дама продолжает возмущаться, что ей врут прямо в лицо и не краснеют. И кажется, что выхода нет…

Комментируя такое поведение мужчин, психолог Александр Шахов утверждает: женщины сами провоцируют партнеров говорить им неправду. Причем проявляется это в совершенно разных аспектах. В интервью для 5-tv.ru эксперт объяснил природу столь необычного «феномена».

«Мужчины никогда не говорят вам правду, потому что вы не любите правду. Когда женщина спрашивает у мужа: „Я растолстела?“, она не хочет слышать правду. Она видит, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась и он думает: „Если я сейчас скажу правду — то получу за это“. Он говорит то, что хочет услышать женщина. Женщина успокаивается и думает, что так оно и есть», — отметил психолог.

Можно ли бороться с этим? Вероятно, нет. Но чтобы лучше понимать своего мужчину, женщине необязательно требовать от него правдивых «показаний». Лучше — наблюдать за его поведением в конкретной ситуации при определенных условиях.

«Смотрите, на что они обращают внимание в реальности, а не то, что они говорят. Мужчины уже давно привыкли и знают, что женщинам нужно говорить только то, что они хотят услышать, а не правду», — подытожил Александр Шахов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую женщину мужчина никогда не бросит.

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