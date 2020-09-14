Как изменится размер материнского капитала в 2021 году?

В Минтруде раскрыли размер материнского капитала в 2021 году. Как рассказали в пресс-службе ведомства ТАСС, маткапитал на первого ребенка в следующем году вырастет до 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рубля.

Во втором случае данная сумма будет выделена, если семья не получала деньги за первенца. Если за первого ребенка материнский капитал был выплачен, то за второго малыша будет материнский капитал будет доплачен в размере 155 550 рублей, говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказала, что по предварительным подсчетам, в 2021 году смогут получить 1,2 миллиона российских семей. Эта цифра внесена в проект бюджета Пенсионного фонда на следующий года и плановый период 2022 и 2023 годов.

В 2020 году размер материнского капитала cоставляет 466 617 рублей.

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