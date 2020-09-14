«Пусть будет на их совести»: Королева поддержала Папунаишвили на фоне слухов о его разводе с женой

Певица Наташа Королева поддержала танцовщика Евгения Папунаишвили, о разводе которого написали некоторые СМИ. Слухи о том, что хореограф якобы расстался с итальянкой Салимой Бижабер спустя три года брака появилась 14 сентября. Сам Папунаишвили не опроверг, но и не подтвердил эти слухи, возмутившись лишь тем, что в погоне за яркими заголовками журналисты не удосужились лично выведать информацию у него.

Его гневный пост в Instagram прокомментировала Наташа Королева. Она отметила, что танцовщик и его супруга являются «самой прекрасной любящей парой» и пожелала обоим «долгих лет в любви и гармонии».

«А все что пишут желторотые ПисУны, пусть будет на их совести, если она у них еще осталась! Любим Вас!» — отреагировала певица, поставив в конце фразы инициалы «Н+С», обозначающие имя Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзан).

Instagram @e_papunaishvili

К слову, сама певица переживает непростой этап в жизни и как никто другой ощущает повышенное внимание СМИ к своей личной жизни. После того, как стало известно, что из ее квартиры вынесли драгоценности на сумму в пять миллионов рублей, в сети стали судачить о якобы изменах ее мужа Тарзана. По некоторым данным, в отсутствие жены Глушко привел к себе двух знакомых, которые и могли похитить ценности. Чуть позже появилась информация, что у супруга Королевой есть беременная любовница, которой всего 23 года. После подобных сообщений певица была вынуждена попросить СМИ не публиковать неподтвержденную информацию о своей семье, полученную незаконным путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской сравнила себя с идеальной женой.