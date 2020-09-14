Видео: Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

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Виктория Андреева
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В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что иностранные самолеты летели со стороны Украины.

Фото, видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО)

Четыре российских истребителя перехватили три стратегических бомбардировщика ВВС США в небе над Черным морем. 5-tv.ru публикует кадры проведения операции, предоставленные Национальным центром управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 14 сентября. Радиолокационные средства разведки сил ПВО Южного военного округа засекли три воздушные цели, стремительно приближающиеся к государственной границе со стороны Украины. В небо незамедлительно были подняты два истребителя Су-27 и два Су-30 для идентификации летательных аппаратов.

В результате экипажи доложили об обнаружении трех стратегических бомбардировщиков типа B-52H ВВС США. В НЦУО подчеркнули, что нарушения российской госграницы допущено не было. СУ-27 и СУ-30 в штатном режиме сопроводили B-52 над акваторией Черного моря. После их удаления вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что все полеты отечественных истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными соглашениями об использовании воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские бомбардировщики начали отрабатывать удары по РФ. 

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