Первые кадры с места пожара в жилом доме Нижнекамска

Прокуратура проводит проверку по факту сообщений в социальных сетях, что причиной пожара в квартире многоквартирного дома в Нижнекамске республики Татарстан мог быть взрыв газа.

«Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа. От прокуратуры — зампрокурора города Евгений Шувалов», — завил источник ТАСС в ведомстве.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, погиб один человек.