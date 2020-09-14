Первые кадры с места пожара в жилом доме Нижнекамска
По последним данным, погиб один человек. Прокуратура проводит проверку по сообщениям, что это мог быть взрыв газа.
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Фото, видео: ВКонтакте @vakansii_nk; Прокуратура республики Татарстан
Прокуратура проводит проверку по факту сообщений в социальных сетях, что причиной пожара в квартире многоквартирного дома в Нижнекамске республики Татарстан мог быть взрыв газа.
«Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа. От прокуратуры — зампрокурора города Евгений Шувалов», — завил источник ТАСС в ведомстве.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, погиб один человек.
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