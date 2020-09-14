На сколько вырастет пенсия в 2021 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в следующем году вырастут и составят в среднем 17,4 тысячи рублей в месяц. Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты РФ, страховые пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%, социальные — на 2,6%.

Всего на пенсионные выплаты из бюджета Пенсионного фонда запланировано выделить 8,4 триллиона рублей. Это должно обеспечить ежемесячные выплаты 43 миллионам человек. Кроме того, 632,7 миллиарда рублей будет направлено на доплаты к пенсиям, компенсации и пособия на погребение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в бюджет Пенсионного фонда России на 2021 год заложено также увеличение материнского капитала. Он будет индексирован на 3,7% и составит 483 882 рублей на первого малыша и 639 432 рубля на второго, если на первого ребенка материнский капитал семья не получала.