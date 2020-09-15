Опубликовано видео драки, в которой получил смертельный удар диджей mr.Basic

В сети появилось видео драки, в которой получил смертельный удар по голове Сергей Бабин, известный как диджей mr.Basic. Ролик, на котором запечатлен конфликт между двумя группами мужчин, опубликовал телеканал «360».

Трагедия произошла в Евпатории в ночь на 8 сентября. Как рассказала вдова музыканта, один из злоумышленников схватил камень и замахнулся на хозяина отеля, возле которого произошла драка, но попал в Сергея Бабина. Увидев, что диджей упал, мужчина убежал. Полиция задержала троих подозреваемых в нападении. По предварительной информации они приехали в Крым из Нижнего Новгорода. Двое отпущены под подписку о невыезде, третий (предположительно, он и бросил камень) помещен в следственный изолятор.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, врачи местной больницу боролись за жизнь получившего тяжелую черепно-мозговую травму Бабина несколько дней, однако их усилия оказались тщетными.