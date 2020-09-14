Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону. Видео в паблик «Ростов Главный» прислали свидетели произошедшего. На кадрах видно, как к зданию на Красноармейской улице стягиваются экстренные службы.

Информация о пожаре проверяется. Предположительно, дым идет с крыши одного из корпусов.

Официального подтверждения этому пока нет.