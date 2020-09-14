Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону

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Светлана Шевченко
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На место ЧП съезжаются экстренные службы.

Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону. Видео в паблик «Ростов Главный» прислали свидетели произошедшего. На кадрах видно, как к зданию на Красноармейской улице стягиваются экстренные службы.

Информация о пожаре проверяется. Предположительно, дым идет с крыши одного из корпусов.

Официального подтверждения этому пока нет.

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