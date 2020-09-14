Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону
На место ЧП съезжаются экстренные службы.
Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer
Очевидцы сообщают о пожаре в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону. Видео в паблик «Ростов Главный» прислали свидетели произошедшего. На кадрах видно, как к зданию на Красноармейской улице стягиваются экстренные службы.
Информация о пожаре проверяется. Предположительно, дым идет с крыши одного из корпусов.
Официального подтверждения этому пока нет.
Читайте также
+12° 761 мм рт. ст.
82%
82%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?