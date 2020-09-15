«Очень проблемный мужчина»: Измены жениха не подтвердились, но Азиза раздумала выходить замуж

На днях стало известно, что певица Азиза отменила назначенную на 25 сентября свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном. Тогда она объяснила, что причиной такого решения стала неверность жениха. Однако на телешоу «На самом деле» выяснилось, что никакого романа с помощницей Екатериной, как это подозревала 56-летняя невеста, у Давида не было. Оказалось, что переписку, которую показывал Азизе муж Кати, вела от имени Григоряна его бывшей помощница Татьяна. Женщина была обижена за то, что ее лишили должности.

А отношения Давида с участницей реалити-шоу «Дом-2», из-за которых так расстраивалась Азиза, тоже оказались не более чем флиртом. Однако певица заявляет, что из-за постоянных слухов и публикаций о том, что ее жениха видели то с одной, то с другой дамой, она перестала есть и у нее начались панические атаки. И хотя все обвинения в адрес Григоряна оказались ложными, артистка передумала вступать в брак.

«Ты хороший, но очень проблемный мужчина. Это невыносимо. Проблемы постоянно возникают. Свадьбы не будет», — цитирует Азизу StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к предстоящему торжеству Азиза тщательно готовилась несколько месяцев. На свадьбу были приглашены около 600 гостей, а 60-килограммовый наряд невесты стоил 11 миллион рублей.