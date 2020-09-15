Сильно похудевшая после болезни МакSим удалила все фото в Instagram

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Светлана Александрова
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В начале года певица исчезла из публичного пространства из-за серьезных проблем со здоровьем после аварии.

Сильно похудевшая после болезни МакSим удалила все фото в Instagram

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пропавшая несколько месяцев назад из публичного пространства Марина Максимова, известная как певица МакSим, удалила все до единой фотографии и публикации на своей странице в Instagram. Ранее сообщалось, что артистка была вынуждена приостановить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем и даже лечилась в больнице от посттравматического синдрома, вызванного дорожной аварией, в которую МакSим попала в весной 2019 года.

Обеспокоенных поклонников успокоил интернет-портал StarHit, который опубликовал свежее видео, снятое возле дома звезды. На нем Марина – живая и, похоже, вполне здоровая – встречает вернувшуюся из школы дочь, садится в машину и уезжает по делам в сопровождении нескольких мужчин.

Instagram @maksimartist

При этом, как отмечает издание, сложно не заметить, что певица сильно похудела, сбросив не меньше десяти килограммов, и вернулась в былую форму.

Похоже, что МакSим, восстановившись после болезни, решила начать жизнь в буквальном смысле с чистого листа. Тем более что в начале года появились слухи, что певице сделал предложение любимый мужчина. Сама она, впрочем, о будущей свадьбе ничего никогда не говорила.

Ранее генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала в интервью 5-tv.ru, что МакSим благополучно восстановилась после аварии, и пока концерты запрещены из-за коронавируса, пользуется возможностью пожить жизнью обычного человека, проводя время с детьми. Параллельно артистка готовит новый альбом и новую программу, с которой собирается отправится в тур, как только это станет возможным.

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