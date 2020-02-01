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«Осложнения после аварии»: Директор Максим объяснила, почему звезда уходит со сцены

, 18:40 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 23

По словам Маргариты Соколовой, врачи рекомендуют певице некоторое время отдохнуть и отложить работу.

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Фото, видео: Instagram @maksimartist, 5-tv.ru

Пиар-директор певицы Максим Маргарита Соколова в интервью 5-tv.ru объяснила, почему звезда приняла решение оставить на время музыкальную карьеру и прекратить выступать на сцене. По словам представителя артистки, соответствующие рекомендации ей дали врачи. После аварии, произошедшей весной прошлого года, у поп-дивы возникли осложнения, и, чтобы восстановить здоровье, медики посоветовали ей некоторое время поберечь себя и приостановить работу.

«После аварии есть всякие осложнения. Поначалу все вроде было хорошо, сейчас пошли всякие побочные вещи: ее старые травмы и болезнь сосудов, которая у нее была. Сейчас все это обострилось. Состояние, при котором она не может спать, головные боли, болят ноги. Она должна сейчас уделить время себе и своей семье», — поделилась Соколова.

Она отметила, что назвать сроки, которые займет восстановление Максим, пока не представляется возможности.

В апреле 2019 года стало известно, что певица Максим попала в ДТП по дороге в аэропорт. Артистка направлялась в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». Утверждалось, что в результате происшествия знаменитость получила множественные гематомы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Соколова принесла извинения организаторам за отмену предстоящих концертов и поклонникам, планировавшим посетить выступления звезды.

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